Matano raddoppia Merlino, lei fa un bilancio dei due anni post d’Urso

Myrta Merlino conduce Pomeriggio 5 da quasi due anni, ma il programma resta fortemente associato alla precedente conduttrice, Barbara d’Urso. Questo legame potrebbe derivare dal fatto che il titolo della trasmissione non è cambiato, creando aspettative alte. La Merlino ha dovuto affrontare non solo il paragone costante con d’Urso ma anche la concorrenza di Alberto Matano, il quale con La Vita in Diretta ha attratto un pubblico sempre più ampio. Nonostante i cambiamenti apportati al programma, Pomeriggio 5 ha registrato risultati deludenti, con uno share molto inferiore a quello di Matano.

La Vita in Diretta continua a dominare gli ascolti, con picchi di oltre il 25% e una media di 2.388.000 spettatori, mentre Pomeriggio 5 si ferma intorno al 12,9% e 1.141.000 spettatori, evidenziando un netto calo rispetto ai dati di ascolto di Barbara d’Urso. Nonostante ciò, Myrta Merlino si dichiara soddisfatta del lavoro svolto, sostenendo di aver costruito un programma giornalistico autentico e rigoroso, volto a raccontare l’italia con un approccio informativo e anche popolare.

Myrta sottolinea la necessità di dare spazio a un pubblico più giovane e istruito, creando un punto di riferimento per chi cerca di segnalare problematiche. Tuttavia, resta da chiedersi se un programma informativo e serio possa realmente attrarre il pubblico di Canale 5, tradizionalmente abituato a contenuti più leggeri e di intrattenimento. In questo contesto, la presenza di Myrta Merlino appare più adatta ad altri ambienti televisivi.