Matano parla dei suoi amori prima del marito: “Anche delle donne”

Nell’ottobre del 2021 Alberto Matano ha fatto un mezzo coming out a La Vita in Diretta, quando ha rivelato di essere stato vittima di omofobia in passato. Il noto conduttore poi è entrato nel dettaglio in un’intervista concessa al Corriere della Sera e adesso è tornato a parlare della sua vita provata sul settimanale Oggi. Il presentatore ha rivelato di non amare le etichette e di non aver mai avuto maschere, in passato infatti ha avuto diverse storie con donne, prima di incontrato il suo attuale marito, Riccardo Mannino.

“Io nella vita non ho mai messo maschere. Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito. Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia. Siamo ancora molto legati. Un grande amore che nel tempo si è modificato in un sentimento speciale, unico. Dove mi vedo tra dieci anni? Ho molti progetti per il mio futuro. Vorrei dedicarmi a un romanzo che ho nel cassetto. Chissà, forse inizierà per me una terza vita”.

Matano e il coming out.

Alberto Matano sul magazine del Corriere della Sera 7, nel 2022 ha fatto ufficialmente coming out, palesando anche l’intenzione di sposare Mannino: “Il coming out? Mi sono esposto perché si parlava di aggressioni omofobe e ho raccontato la mia esperienza. Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l’ho protetta con determinazione. Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte. Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Vorrei sposarmi, magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta ‘una certa’ per i figli. Se il gossip mi infastidisce? Molto, ma non ci posso fare nulla. A volte leggo delle storie assurde: ‘Con chi sta Alberto?’ oppure ‘lo mandano via dalla Vita in diretta’. Io rispondo con i fatti“.