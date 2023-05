MAT & VIC’S Calzini Sneaker sportivi corti unisex, ottima qualità e comodità, OEKO-TEX 100-35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 (10 paia)

Dal marchio

Mat & Vic’s

Calzini migliori per piedi felici

Calzini per ogni occasione

Calzini colorati

Gli altri calzini

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 26 x 21 x 5.8 cm; 260 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 aprile 2017

ASIN ‏ : ‎ B06ZY752CQ

Numero modello articolo ‏ : ‎ ISCMVSO02

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

✔ 10 paia

78% cotone, 20% poliammide, 2% elastane

Lavabile in lavatrice

✔ TESTATO per sostanze nocive – OEKO-TEX 100 – FIDUCE NEL TESSILE

✔ TESSUTO – 78% cotone, 20% poliammide, 2% elastane – supports enjoyable foot climate

✔ LAVABILI in lavatrice a 40 gradi

18,99€