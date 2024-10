Masters di Shanghai diventa torneo parrocchiale: “Batti lei?”, cosa succede

Il Masters 1000 di Shanghai, un prestigioso torneo di tennis con un montepremi di 8,9 milioni di dollari, ha vissuto momenti imbarazzanti a causa della pioggia che ha stravolto il programma dell’evento all’aperto. Dopo tre giorni di maltempo, gli organizzatori hanno dovuto adattare il torneo a un formato indoor, creando situazioni surreali che non rispecchiano gli standard di un Masters ATP. Solo il campo centrale dispone di copertura, e le partite si sono svolte su campi che ricordano le palestre scolastiche, con segnapunti manuali e pochi spettatori sugli spalti.

Nel secondo turno, Roman Safiullin e Alex Bublik si sono sfidati in un’atmosfera quasi amichevole, simile a quella di due persone che noleggiano un campo per divertirsi un paio d’ore. Anche se non si è arrivati ai toni comici del celebre match tra Fantozzi e Filini, l’assenza di spettatori e la situazione generale hanno dato un’aria di poca serietà all’evento. Lo stesso destino è stato riservato a Lorenzo Musetti, che ha dovuto affrontare David Goffin in un “mistero” senza immagini televisive, con la partita che si è conclusa al terzo set. Questo ha evidenziato ulteriormente il caos che ha caratterizzato il torneo.

Nel frattempo, il tabellone ha continuato a completarsi in modo disomogeneo; giocatori come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, impegnati in match consecutivi in due giorni, sono riusciti a raggiungere il quarto turno, mentre più della metà degli altri contendenti non aveva ancora potuto completare il terzo giro di incontri. La situazione riflette un’organizzazione sotto pressione e un malfunzionamento che ha messo in discussione l’immagine di uno degli eventi più importanti del circuito ATP.

In sintesi, il Masters di Shanghai ha subito un pesante ridimensionamento, passando da un torneo di élite a un evento che ricorda di più una competizione locale. Le difficoltà incontrate hanno sollevato interrogativi sul futuro di eventi simili in condizioni climatiche sfavorevoli e sull’importanza di garantire strutture adeguate per preservare la dignità e il prestigio del tennis professionistico.