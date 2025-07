Masters 1000 di Toronto: italiani pronti a brillare

Il Masters 1000 di Toronto si prepara a scendere in campo, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis nonostante alcune significative assenze. Il torneo, che avrà inizio domenica 27 luglio, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, e vedrà la partecipazione di sette tennisti italiani.

Tra i partecipanti, quattro azzurri inizieranno la competizione dal secondo turno. Lorenzo Musetti affronterà uno tra Shang e un qualificato, mentre Flavio Cobolli se la vedrà con Rinderknech o Galarneau. Anche Lorenzo Sonego dovrà attendere per il suo incontro contro uno tra Bu e Kopriva, e Arnaldi giocherà contro Fonseca o un avversario qualificato.

Gli altri italiani in gara sono nel primo turno: Bellucci, che sfiderà Gaston, Gigante, opposto a Coric, e Darderi, che affronterà un qualificato. Nonostante l’assenza di nomi di spicco come Sinner, Alcaraz e Djokovic, il torneo promette di offrire match avvincenti e momenti emozionanti sul cemento canadese.