Masterclass per Dirigenti PA in Italia

Il 19 novembre sono iniziate le nuove Masterclass formative dedicate ai temi della leadership e della valutazione della performance, rivolte a Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione. L’iniziativa, promossa da Formez su mandato del Dipartimento della Funzione pubblica, si inserisce nell’azione di sistema inaugurata alla presenza del Ministro per la PA Paolo Zangrillo e coordinata dalla Direzione Formazione, Capitale umano PA e Piccoli Comuni di Formez.

Questa proposta formativa nasce con l’obiettivo di consolidare i contenuti e gli indirizzi della Direttiva in materia di misurazione e valutazione della performance individuale. Le Masterclass intendono trasformare il sapere in pratica, accompagnando i cambiamenti previsti dagli indirizzi ministeriali e contribuendo alla costruzione di una nuova Pubblica Amministrazione italiana.

Le Masterclass si articolano in 4 moduli interattivi da 3 ore ciascuno, fruibili in diretta online. Ogni sessione sarà guidata da docenti di alto profilo e arricchita da testimonianze di esperti e protagonisti del mondo della PA e non solo, per offrire strumenti, casi pratici ed esperienze reali.

I moduli sono così strutturati:

– Modulo 1, “Da manager a leader: la gestione del cambiamento”, con Nicola Donti e Chiara Montanari,

– Modulo 2, “Il manager pubblico oggi”,

– Modulo 3, “Valutazione delle performance”,

– Modulo 4, “Strumenti per la gestione del gruppo”.

La partecipazione è gratuita e consente di ottenere l’attestato valido per il conseguimento delle 40 ore di formazione annuale previste dalla Direttiva Zangrillo, previo superamento del test finale. L’iniziativa rientra nel progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA” del Dipartimento della Funzione pubblica, attuato da Formez, e finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.