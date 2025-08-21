28.1 C
Masterclass e Conversazioni all'82 Mostra di Venezia

Da StraNotizie
Masterclass e Conversazioni all’82 Mostra di Venezia

Tornano le Masterclass e le Conversazioni all’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, dopo il grande successo dell’anno precedente. L’evento si svolgerà presso la Match Point Arena, un’area allestita al Tennis Club Venezia, con una capienza di 250 posti.

Cinque Masterclass saranno protagoniste, a partire dal regista tedesco Werner Herzog, che si esibirà giovedì 28 agosto. Seguirà il regista cinese Jia Zhang-ke, sabato 30 agosto, e la leggendaria attrice americana Kim Novak, mercoledì 3 settembre. Giovedì 4 settembre sarà la volta del regista rumeno Cristian Mungiu, mentre venerdì 5 settembre ci sarà il regista taiwanese Tsai Ming-liang. Le Masterclass saranno disponibili anche in livestream sul sito ufficiale della Biennale.

In aggiunta, si terranno quattro Conversazioni organizzate da Cartier in collaborazione con la Biennale. La prima, venerdì 29 agosto, vedrà il dialogo tra la regista Sofia Coppola e la costumista Milena Canonero. Domenica 31 agosto, Sergio Castellitto discuterà con la scrittrice Margaret Mazzantini. Lunedì 1 settembre, il regista messicano Alfonso Cuarón parteciperà a una Conversazione, seguita, martedì 2 settembre, dalla regista neozelandese Jane Campion e dalla produttrice Tanya Seghatchian.

Le sessioni si svolgeranno in orari specifici nel pomeriggio, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di interagire con personalità di spicco del cinema internazionale.

