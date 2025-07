MasterChef UK in crisi: via Wallace e Torode tra le polemiche

Negli ultimi giorni, il cooking show MasterChef UK ha attraversato una tempesta che ha scosso il suo pubblico. Due dei suoi volti storici, Gregg Wallace e John Torode, sono stati allontanati improvvisamente, e le ragioni dietro queste drastiche decisioni sono motivo di controversie.

Il primo a lasciare la scena è stato Gregg Wallace, un conduttore iconico del programma da vent’anni. Le sue dimissioni sono state accompagnate da gravi accuse di comportamenti sessualmente inappropriati e episodi di bullismo, con oltre cinquanta segnalazioni da parte di ex colleghi e concorrenti. Nonostante i tentativi iniziali di difendersi, anche con riferimenti a una diagnosi di autismo, le scuse pubbliche non sono risultate sufficienti per salvare la sua posizione, portando la BBC a chiudere ogni legame con lui.

Poco dopo, è arrivato anche il turno di John Torode, altro giudice di spicco. Le accuse nei suoi confronti riguardano commenti razzisti e battute discriminatorie fatte sul set, che avrebbero creato un ambiente di lavoro teso. Torode ha negato le accuse, parlando di malintesi, ma le indagini interne promosse dalla produzione hanno portato alla decisione di non rinnovargli il contratto.

Attualmente, l’unica certezza rimasta per il programma è Grace Dent, che rimarrà nella giuria. Con la ristrutturazione dell’intero cast, MasterChef UK si trova ora a dover reinventarsi in un momento di crisi profonda, mentre la BBC assicura che il programma tornerà a ribadire l’importanza di un ambiente di lavoro sano e rispettoso.