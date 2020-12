In Spagna le persone LGBT hanno pieni diritti e se la legge contro l’omofobia è in vigore dal 1995 (…nel nostro paese esiste ancora la Meloni che si batte per non farla passare), la legge sul matrimonio omosessuale esiste dal 2005. Sono 15 anni che gli spagnoli omosessuali possono sposarsi e metter su famiglia e per Henar, che ora ha 10 anni, questo è – giustamente – normalità dato che è cresciuta in un paese che non lascia nessuno dei suoi cittadini indietro.

Non c’è da stupirsi, quindi, se durante un suo confessionale a MasterChef Junior ha dichiarato che dopo numerose porte in faccia dai suoi amichetti ora preferisce spendere il proprio tempo libero in cucina, piuttosto che a flirtare con i ragazzi o le ragazze.

“Ahora me estoy centrando más en la cocina que en ligar con los chicos, o con las chicas” / “Ora sono più concentrata sulla cucina rispetto che a flirtare con i ragazzi o le ragazze”.

La naturalezza con cui l’ha detto è semplicemente adorabile perché per Henar, che vive in un paese civile, una donna può innamorarsi sia di un uomo che di un’altra donna e per lei, giustamente, che ha solo 10 anni, tutto è possibile.

La notizia sta facendo proprio in queste ore il giro dei media italiani e molti sono sconcertati ed hanno tirato in ballo l’ideologia gender, la lobby gay e la sessualizzazione dei bambini. Niente di più assurdo.

Quanti genitori di oggi chiedono al proprio figlio che va a scuola se ha una fidanzatina? E quanti di noi durante il nostro periodo scolastico ci siamo sentiti dire ‘e il fidanzatino?’, ‘e la fidanzatina?’. Questo non è / non era sessualizzare dei bambini? Perché se una bambina in prima elementare ha un fidanzatino è tutto regolare e se invece apre le porte ad un’ipotetica fidanzatina esiste l’Adinolfi di turno che grida allo scandalo e all’indottrinamento gender?

Insegniamo ai piccoli che l’amore non conosce confini ed etichette, che un principe può innamorarsi di un altro principe, o che una principessa può anche fare a meno di essere salvata dal prince charming di turno. Il mondo è bello perché è vario e prima lo insegneranno ai bambini, meglio sarà per tutti.