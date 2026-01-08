MasterChef Italia si riscalda

Il lungo viaggio di MasterChef Italia si avvicina rapidamente a metà percorso e per i 16 cuochi amatoriali ancora in gioco questo significa competizione serrata, ricerca di un’identità culinaria ben definita e obbligo di dimostrare le proprie capacità tra i fornelli. Negli episodi di giovedì 8 gennaio, anche per il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sarà il momento di stilare i primi bilanci e valutare l’evoluzione dei concorrenti attraverso prove sempre più tecniche e impegnative.

Si comincerà da una Mystery Box che letteralmente “romperà la crosta” dei cuochi amatoriali per far emergere la loro personalità e spogliarli delle ultime insicurezze: l’ingrediente protagonista del piatto, infatti, dovrà essere cotto in crosta di argilla, una particolare tecnica di cottura che protegge gli alimenti dal calore diretto, rendendoli fragranti fuori e morbidi all’interno.

I cuochi amatoriali, poi, saranno alle prese con uno speciale Invention Test che durerà tutta la notte e renderà omaggio a una delle passioni culinarie dello chef Barbieri, la marinatura: la preparazione sarà rapidissima ma poi l’attesa andrà avanti per ore, con la speranza di trovare, al mattino, carni saporite e aromatizzate ed evitare brutte sorprese.

La seconda Prova in Esterna di stagione sarà tra le colline Patrimonio Unesco delle Langhe, in Piemonte, e renderà omaggio alla salsiccia di Bra, vera e propria eccellenza della cucina italiana. Solo metà della classe tornerà in postazione col sorriso, mentre la brigata che non sarà riuscita a valorizzare al meglio la celebre prelibatezza piemontese dovrà affrontare un Pressure Test che trasporterà tutti in Messico con i celebri tacos.

Prosegue poi tutti i giorni, alle 19.35, sempre su Sky e NOW, l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, la rubrica in cui cuochi professionisti e chef amatoriali dialogano su tematiche food e preparano ricette sempre diverse. Uno spazio pensato per i fedelissimi di MasterChef Italia, dove tra i fornelli i cuochi amatoriali in gara quest’anno si alternano a ospiti celebri, a concorrenti delle passate edizioni e al “professore” Bruno Barbieri, per condividere con gli spettatori la propria idea di cucina.