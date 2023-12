Masterchef 13, stasera altri 9 grembiuli da assegnare e la Masterclass sarà completa

In onda due nuovi episodi. Per i 20 cuochi scelti la prima sorprendente Mystery Box di stagione

Con undici grembiuli bianchi già assegnati, sono nove i posti della Masterclass ancora da occupare. A MasterChef Italia 2023, nei due nuovi episodi attesi per oggi giovedì 21 dicembre su Sky e in streaming su Now, si completa la fase delle selezioni con gli ultimi Live Cooking di stagione: nuovi cuochi amatoriali si presenteranno per la prima volta davanti ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con la speranza di poter conquistare l’unanimità di sì e con essa l’ambitissimo grembiule bianco con su cucito il proprio nome.

Stress test per i grembiuli grigi, attesa per identità giudice ombra

Se loro potranno riposarsi un attimo, per chi avrà ricevuto due sì e con esso il grembiule grigio ci sarà un nuovo scoglio da affrontare, lo Stress Test, un’ultima chance senza possibilità d’appello per entrare nella Masterclass di questa edizione. A decidere chi sarà dentro e chi invece dovrà tornare a casa, il giudice che ha rivolto il proprio “no” all’aspirante componente della classe, affiancato dalla presenza misteriosa del “giudice ombra”. Chi si nasconderà dietro l’ormai celebre vetrata offuscata? Sarà una presenza rassicurante per i cuochi amatoriali o un nuovo insidioso ostacolo da temere? E soprattutto cosa avrà in serbo per chi sogna di conquistare un posto tra i “fantastici 20”?

La prima Mistery Box

Una volta completato lo Stress Test – negli episodi di giovedì 21 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go – avremo finalmente la Masterclass di quest’anno. Che subito sarà chiamata all’opera, con i 20 cuochi ognuno già alla sua postazione, per la prima sorprendente Mystery Box di stagione: ma come promesso alla vigilia dai tre furbissimi giudici, nulla è come sembra e bisogna stare sempre in allerta perché le sorprese sono dietro l’angolo. I cuochi amatoriali sono avvisati… ma saranno pronti ad affrontare le sorprese che li attendono?