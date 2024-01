Masterchef 13, oggi c'è Alex Atala: chi è lo chef brasiliano

Spicca la presenza dello chef brasiliano Alex Atala, 55 anni, nella serata di Masterchef 13. Oggi, giovedì 4 gennaio, nuovo appuntamento su Sky Uno e in streaming su Now per i nuovi episodi. La gara tra gli aspiranti cuochi entra le vivo e i concorrenti – oltre ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – dovranno confrontarsi anche con Atala. Lo chef brasiliano arriva da San Paolo, dove governa il suo ristorante D.o.m. – accreditato di 2 stelle Michelin – che viene definito ‘una finestra aperta sulla gastronomia del terzo millennio’. La cucina di Atala si basa su ingredienti tipicamente brasiliani trattati con tecniche altamente professionali, per far incontrare multiculturalismo e biodiversità. Proprio per questo, oggi Masterchef13 propone un omaggio gastronomico all’Amazzonia con sapori e prodotti verdeoro. Un test probante per i concorrenti e chi non riuscirà a comporre la propria palette e a creare le giuste sfumature di colore dovrà abbandonare la gara.

Oggi spicca una novità: la Masterclass darà il benvenuto alla scintillante Golden Mystery Box, più dorata che mai grazie alle tonalità degli ingredienti custoditi al suo interno, rappresentativi di tutte le declinazioni del giallo in cucina. I cuochi amatoriali, non a caso, dovranno “colorare” le proprie ricette per dimostrare ai giudici le loro capacità. E la prova sarà particolarmente importante: la Golden Mystery Box, come sempre ormai, regalerà ai migliori la possibilità di salire direttamente in balconata per risparmiarsi l’ostacolo dell’Invention Test.

Tra i protagonisti della serata, il baccalà: gli aspiranti chef dovranno letteralmente raccontarsi in una personalissima ricetta a base di baccalà per portare sul piatto anche un pezzettino della loro storia.