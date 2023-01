MasterChef 12, Barbieri contro Silvia: "Sporca e spettinata". La replica

“L’avventura è finita, esco serena anche se forse non completamente soddisfatta”. Inizia così il post di Silvia Zummo, la concorrente di Masterchef Italia 12 eliminata nell’ultima puntata, che fa “una tiratina di orecchie” al giudice e chef Bruno Barbieri: “Ai giudici non tutto può essere consentito”. E aggiunge: “I commenti sui miei capelli e sul grembiule che sottolineavano un aspetto sciatto li considero una grave caduta di stile e forse di più”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia (@silvia_masterchef12)

Proprio durante l’ultima puntata, Barbieri – rivolgendosi a Silvia – le ha detto di essere solitamente “molto chic” mentre “adesso sembra che hai fatto un combattimento: sporca, con i capelli giù… non ti sei mai presentata così davanti a me. Anche perché hai un bellissimo viso, e con i capelli raccolti stai molto, ma molto, ma molto meglio”.

“Ringrazio innanzitutto l’organizzazione che consente la realizzazione del programma, c’è tanto lavoro dietro le quinte, con me tutti sono sempre stati gentili, disponibili e bravi! – scrive Silvia Zummo – Sono vicina ai miei compagni di viaggio, con alcuni c’è stato un buon feeling, con altri forse per ragioni anagrafiche un po’ meno, io comunque ho avuto rispetto per tutti in ugual misura”.

“Auguro di cuore a quelli che sono ancora in gioco di continuare il loro percorso nel migliore dei modi, vi assicuro sono tutti bravi ragazzi – prosegue – Ringrazio gli chef, hanno davvero una grandissima competenza, con loro mi sono divertita e ho imparato molte cose. Una tiratina di orecchie a chef @brunobarbieri_chef perché ai giudici non tutto può essere consentito;