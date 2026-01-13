Mastercard in ribasso a Wall Street

L’azienda attiva nell’emissione di carte di pagamento, Mastercard, ha registrato un ribasso del 3,48% rispetto ai valori precedenti. Lo scenario settimanale di Mastercard mostra un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P-500, il che potrebbe portare a vendite da parte degli operatori.
L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Mastercard, mentre l’analisi a breve termine evidenzia un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza a 555,1 USD, con un primo supporto a 541,9 USD. Si prevede che nel breve periodo la curva possa evolversi in senso negativo verso il minimo di 537,3 USD.