Mastercard in difficoltà globale: segnalazioni e problematiche

Domenica 9 marzo 2025, il circuito Mastercard ha subito un malfunzionamento globale, causando il rifiuto dei pagamenti per molti utenti. I problemi si sono manifestati principalmente tra le 9 e le 11 del mattino, con segnalazioni provenienti da Milano, Roma e Bari. A livello internazionale, le criticità sono state registrate nel Regno Unito, in Giappone, negli Stati Uniti e in Francia, mentre in Ucraina cittadini hanno avuto difficoltà ad effettuare pagamenti, in particolare con il circuito Visa e PrivatBank.

Il termine “mastercard down” si riferisce a un malfunzionamento del circuito, impedendo ai possessori di carte di credito, debito o prepagate di effettuare transazioni. Mastercard, attivo dal 1966, è uno dei principali sistemi di pagamento globali, caratterizzato da elevate tecnologie di sicurezza e dalla sua diffusione in circa 200 Paesi.

In Italia, le segnalazioni totali non hanno superato le 150, un numero relativamente basso, e Intesa Sanpaolo ha registrato un picco di quasi 1.000 segnalazioni seppur risolto rapidamente. La situazione si è stabilizzata intorno alle 12, nonostante il malfunzionamento avesse causato disagi in diversi Paesi. Oltre alla sicurezza avanzata con chip EMV, Mastercard offre pagamenti contactless e servizi digitali come Apple Pay e Google Pay.

Il malfunzionamento globale di Mastercard ha impattato vari consumatori e attività commerciali nel mondo, evidenziando l’importanza di sistemi di pagamento affidabili e efficienti per il commercio quotidiano.