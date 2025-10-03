Master Lavoro Online: Formazione Avanzata in Italia

MySolution presenta il nuovo Master Lavoro, un programma di formazione online dedicato a consulenti del lavoro, specialisti delle risorse umane e collaboratori di studio che si occupano di diritto del lavoro.

Questo percorso ha una durata di 12 mesi e mantiene l’elevato standard qualitativo che contraddistingue il Master MySolution, integrando contenuti aggiornati e novità significative, come l’introduzione del Tutor Virtuale basato sullIntelligenza Artificiale e una giornata di approfondimento su questo tema.

Le lezioni sono suddivise in quattro categorie: aggiornamento, applicazione pratica, risposte ai quesiti e approfondimenti specialistici. Gli incontri possono essere seguiti sia in diretta che in differita, con materiali scaricabili, crediti formativi e supporto continuo.

I principali vantaggi del Master includono:

– 12 mesi di formazione online sempre accessibile

– Lezioni in diretta e registrazioni disponibili

– Slide e materiali didattici

– Crediti formativi anche per i corsi seguiti in differita

– Contenuti sempre aggiornati

– Supporto costante

Per un’esperienza formativa più completa, è disponibile il Master MySolution Lavoro Plus, che offre accesso al Tutor Virtuale e quattro incontri di approfondimento, di cui uno dedicato all’Intelligenza Artificiale.

Il Master è attualmente disponibile con una promozione di prenotazione anticipata.