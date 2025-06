Master in Intelligenza Artificiale e Imprenditorialità a Milano

In un contesto globale in cui l’innovazione è guidata principalmente da Stati Uniti e Cina, l’Europa si propone di rafforzare la propria competitività con l’introduzione del Master in Artificial Intelligence & Entrepreneurship. Questo programma, frutto della collaborazione tra Polimi Graduate School of Management e Albert School, sarà lanciato a Milano nel settembre 2026, rivolgendosi a studenti con un solido background tecnico e ambizioni imprenditoriali.

Il curriculum integra temi tecnici come machine learning avanzato e sistemi multimodali, con competenze imprenditoriali fondamentali come raccolta fondi e strategie di vendita. Gli studenti parteciperanno a uno stage di 10 settimane presso startup o multinazionali, durante il quale svilupperanno un nuovo prodotto basato sull’intelligenza artificiale. Nel terzo semestre, lavoreranno su un progetto imprenditoriale collaborando con partner aziendali, con l’obiettivo di creare applicazioni innovative.

Tra i partner del programma si distingue Mistral Ai, che fornirà crediti gratuiti per lo sviluppo delle soluzioni degli studenti, supportando anche tecnicamente attraverso il proprio know-how. Il percorso culminerà in un Investor Day, dove i progetti saranno presentati a investitori di venture capital e business angel.

Floriano Bollettini, Direttore Generale di Albert School, sottolinea la volontà di colmare il gap d’innovazione con Stati Uniti e Cina, trasformando profili tecnici in leader nel settore dell’IA. Federico Frattini, Dean di Polimi GSoM, evidenzia come il Master risponda alle sfide attuali e future, puntando a generare un impatto positivo sulla società attraverso un uso responsabile dell’intelligenza artificiale.

Fonte: www.adnkronos.com