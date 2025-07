Master in Infermieristica: Salute e Bioetica per il Futuro

Il Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità, organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, si è concluso il 26 giugno con la discussione finale degli elaborati e la consegna degli attestati. Il programma ha incluso diciassette lezioni tenute da sette docenti, affrontando temi rilevanti come bioetica, psicologia, telemedicina, ambiente, stili di vita, sanità pubblica e progettazione nella promozione della salute.

Il Rettore dell’Università marchigiana, Gian Luca Gregori, ha sottolineato l’importanza di formare professionisti in grado di affrontare un sistema sanitario in evoluzione, evidenziando il ruolo cruciale dell’infermiere di comunità per il futuro della sanità. Il Master si è proposto di trasmettere competenze finalizzate a costruire relazioni di fiducia con i pazienti, gestendo strategie preventive e promozionali.

Un altro obiettivo era la realizzazione di un’assistenza centrata sulle esigenze individuali, mantenendo in considerazione i legami sociali e affettivi. Inoltre, il programma ha incoraggiato la partecipazione alle attività di ricerca e il rafforzamento dell’educazione terapeutica, coinvolgendo direttamente le famiglie.