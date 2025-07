Master in Cybersecurity: Formazione all’avanguardia per aziende

In un contesto in cui la sicurezza informatica diventa sempre più cruciale, un Master specializzato può rispondere alle esigenze di professionisti e aziende. Il “Master in Cybersecurity e compliance integrata” offre un programma formativo avanzato, mirato a fornire competenze per affrontare il panorama normativo sulla cybersicurezza.

Il corso, articolato in sette moduli, combina teoria e praticità, includendo check-list, simulazioni di audit e linee guida operative. Le lezioni si concentrano sull’integrazione tra obblighi normativi e governance aziendale, con un focus sulle normative europee e italiane, come la Direttiva NIS 2 e il GDPR.

Tra i punti di forza del master si trovano un approccio aggiornato e integrato alle normative, un taglio operativo che permette ai partecipanti di lavorare su casi reali, e un corpo docente composto da esperti nei vari settori della sicurezza e del diritto. Inoltre, il programma esplora le interrelazioni tra le normative IT e le implicazioni legali e organizzative, inclusa l’intelligenza artificiale.

Il master si rivolge a diversi profili professionali, tra cui avvocati, DPO, esperti IT e consulenti, fornendo le risorse necessarie per adeguarsi alle normative vigenti e prepararsi per eventuali ispezioni. Per gli operatori del settore, rappresenta un’opportunità per affinare competenze molto richieste nel mercato del lavoro. In un panorama in rapida evoluzione, questo indirizzo di studi è fondamentale per garantire una governance digitale efficace e resiliente.