Master in Comunicazione Digitale e Marketing dei Social Media – Tutor Online T334A185714

Titolo del lavoro: Tutor online – Master in Comunicazione Digitale e Social Media Marketing – T334A185714

Azienda: Radar Consulting

Descrizione del lavoro: Radar Academy è la Business School di eccellenza nella formazione manageriale post-laurea.Fa parte del gruppo Radar Consulting Italia, inserita per il secondo anno consecutivo nella classifica del Sole 24 Ore “Leader della Crescita”, tra le 450 aziende italiane che sono cresciute di più nell’ultimo triennio.A supporto della Direzione Didattica, siamo alla ricerca di n. 1Tutor online per il Master Live Streaming in Comunicazione Digitale & Social Media Marketingche partirà ad Aprile 2025Il master si pone l’obiettivo di analizzare gli elementi chiave di una strategia di marketing digitale, partendo dalla definizione dei fattori distintivi dell’azienda, fino all’impostazione di una comunicazione coerente sul web.I contenuti si focalizzeranno sullo sviluppo di strategie di comunicazione per la valorizzazione del brand, sul potenziamento del dialogo con il target e gli influencer, sulla gestione della reputation aziendale, sui temi del community management.Il Tutor selezionato riceverà una borsa di studio a copertura totale della quota di iscrizione e avrà l’opportunità di relazionarsi direttamente con il Corpo Docente, costituito dai più influenti Manager di settore, provenienti da prestigiose aziende dell’industria e dei servizi.Il master avrà una durata di circa 6 mesi. Le lezioni saranno erogate in modalità Live Streaming con impegno part-time (2 weekend al mese):

Il sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30

La domenica dalle 9.30 alle 13.30.

Ottima opportunità di formazione e di networking.

Luogo: Milano