Master Fauna Selvatica Italia

L’Associazione AB rafforza il proprio impegno per la tutela del territorio e la gestione scientifica del patrimonio faunistico. Sostiene la IX Edizione del Master in Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica, organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, offrendo una borsa di studio per la formazione dei futuri professionisti del settore.

Oltre al sostegno economico, l’Associazione AB parteciperà attivamente alla didattica attraverso un modulo formativo dedicato, con l’intervento di un formatore che trasformerà la teoria ecologica in azione sul campo. Il percorso si articola e rafforza le competenze chiave necessarie per una gestione faunistica completa e responsabile, offrendo agli studenti una visione pragmatica delle sfide quotidiane sul territorio.

La gestione degli ecosistemi moderni richiede figure altamente qualificate, capaci di integrare conoscenze diverse, come sottolineato dal Prof. Marco Olivi, coordinatore del Master. Non bastano più le sole basi di biologia e zoologia, ma è necessario saper valutare gli impatti economici e sociali, affrontare le implicazioni etiche e muoversi con competenza nel complesso quadro normativo e giuridico.

Il Master, di durata annuale, prevede un percorso interdisciplinare che coniuga diritto, economia, etica e scienze biologiche, con inizio lezioni il 20 febbraio. La didattica sarà “Blended”, con metà delle lezioni in presenza a Venezia e metà online, e possibilità di seguire l’intero corso da remoto in modalità duale. La frequenza sarà ideale per chi già lavora, con lezioni il venerdì full-time e sabato mattina.

L’Associazione AB ritiene che la ricerca e la formazione siano gli unici strumenti per garantire una gestione del territorio scientificamente corretta e socialmente sostenibile. La borsa di studio punta a premiare il merito e a facilitare l’accesso a un percorso accademico che apre sbocchi professionali in enti pubblici, istituti faunistici privati e libera professione. Le iscrizioni sono aperte fino al 19 gennaio e per tutti i dettagli si può visitare il sito ufficiale o contattare la segreteria dell’Associazione AB.