Quando ai processi faceva sentire la sua voce era solo per tuonare che “la cosca Grande Aracri non esiste, ve la siete inventata”. Adesso però Nicolino Grande Aracri sembra pronto a parlare non solo di quel clan che ha guidato ininterrottamente per decenni schiacciando il crotonese, ma anche della progressiva operazione di conquista mafiosa del Nord, dall’Emilia Romagna al Veneto, fino al mantovano.

Anticipata dal Quotidiano del Sud, la notizia della collaborazione del boss è stata confermata dalla procura di Catanzaro sebbene ancora non filtri alcun dettaglio sui motivi che hanno indotto il superboss ad iniziare a parlare con i magistrati, o sulle sue prime dichiarazioni. Secondo le prime indiscrezioni, Grande Aracri avrebbe iniziato a collaborare da poco più di un mese, quando improvvisamente è stato trasferito dal carcere di Opera e ha “licenziato” il suo storico avvocato. Da allora, avrebbe riempito decine e decine di pagine di verbali, il cui contenuto rimane assolutamente top secret. “Per leggere qualcosa, dovrete aspettare” spifferano dalla procura di Catanzaro. Al momento, tra i magistrati la parola d’ordine è prudenza. La decisione del boss è troppo fresca per sbilanciarsi, le sue prime dichiarazioni ancora tutte da verificare e riscontrare, così come i reali motivi che lo hanno indotto a collaborare. La svolta però potrebbe essere epocale.

Assassino feroce, più volte ascoltato mentre si vantava del sangue versato e che gli ha fatto guadagnare una lunga serie di ergastoli, Nicolino Grande Aracri si è dimostrato anche un fine stratega, interessato ad interfacciarsi direttamente anche con i “suoi” professionisti. I “cristiani buoni” li definiva intercettato. Gente come Roberta Tattini, consulente bancaria e finanziaria con studio in centro a Bologna, che riceve personalmente il boss, accompagnato dalla moglie e dalla figlia e al telefono si vanta “è il numero due della Calabria, della ’ndrangheta. Proprio un ’ndranghetista eh”.

E per lui – che ci teneva a conoscere tutti i dettagli delle operazioni a dispetto del suo italiano stentato e di un bagaglio costruito più per strada che nelle scuole – la professionista bolognese ha costruito joint venture per puntare sull’eolico al Sud e ramazza per il clan beni mobili e immobili di imprese fallite al Nord. Non è l’unica. “Allora, Nicolino Grande Aracri è il capoclan della ‘ndrangheta di qua. Allora questi qua c’hanno.. tutta Reggio Emilia.. perché c’hanno 7000 calabresi a Reggio Emilia e 3.4 mila a Parma. Allora qua non dobbiamo sbagliare” diceva invece intercettato Benedetto Stranieri, ex carabiniere diventato avvocato del boss, per il quale è andato ben oltre il mandato, cercando agganci buoni per “aggiustare” i processi. E poi politici, imprenditori, commercialisti, direttori di banca, medici di fama. In tanti hanno sgomitato per mettersi al servizio del boss.

Uno che dal carcere era in grado di ordinare ai fratelli di continuare “la guerra” contro il clan rivale e da Cutro, un paio di migliaia di anime in provincia di Crotone, ha messo insieme un conto – ovviamente coperto – con su 200 milioni, collegato ad una fideiussione per un imponente investimento immobiliare in Algeria. Un uomo dai mille volti, capace di bussare persino alla porta del Vaticano sotto il manto dei cavalierati e scalare i ranghi delle logge. Lo confessa lui stesso, intercettato dai carabinieri che lavorano all’inchiesta Kyterion e lo ascoltano parlare della sua investitura a cavaliere del Sovrano Odine di Malta, lì dove “ci sono proprio sia ad alti livelli istituzionali e sia ad alti livelli di ’ndrangheta pure”. Nell’isola, raccontava il boss “ho belle amicizie io… a Malta abbiamo fatto pure i Cavalieri Crociati”.

A testimonianza, gli era rimasta una spada. “A me hanno sequestrato la spada… è una spada dei Templari” si lamentava. Un orpello certo, ma per i magistrati anche il simbolo di un sottobosco di rapporti e relazioni lontani anni luce da Cutro, ma funzionali alla costruzione del potere del clan che dal crotonese ha allungato i tentacoli ovunque. Un privilegio di pochi. “Lo sai che i Cavalieri di Malta appartengono alla Regina d’Inghilterra? Sono sotto la loggia della Regina d’Inghilterra. Sai che non puoi entrare nella loggia tu? – si vantava Grande Araci – Però sotto la Massoneria di Genova. Io diciamo ho avuto la fortuna di capire certe cose sia dei Templari sia dei Cavalieri Crociati di Malta”.

Cose che adesso i magistrati si aspettano che chiarisca, insieme a tutti gli aspetti di una carriera criminale durata decenni e costruita tutta fra la ‘Ndrangheta di rango, a cavallo fra quella che si vede mentre mangia il territorio, addomestica piccoli e grandi Comuni, fagocita imprese e quella invisibile, dove tali strategie vengono definite. Per l’organizzazione, che solo in pochissimi casi ha dovuto fare i conti con pentiti di rango così alto, potenzialmente un colpo difficilissimo da digerire.