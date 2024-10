Massolo, ‘da Musk a Smith per un salto quantico nella digitalizzazione’

Negli ultimi incontri della premier Giorgia Meloni, da New York a Roma, è emersa una chiara esigenza: far compiere all’Italia un “salto quantico” nella digitalizzazione. Giampiero Massolo, ex segretario generale della Farnesina, analizza questi incontri con dirigenti di grandi aziende americane come Elon Musk, Brad Smith di Microsoft e Larry Fink di BlackRock. Queste relazioni sono cruciali non solo per l’innovazione tecnologica, ma anche per prepararsi a eventuali cambiamenti politici futuri, come una possibile presidenza di Donald Trump.

Massolo sottolinea il mutato rapporto di potere a livello globale, dove figure come Musk possono influire come Stati. Musk non è soltanto un leader nel campo della cibernetica e dell’intelligenza artificiale, ma il suo monopolio sui fornitori di servizi spaziali, come il sistema Starlink, evidenzia l’importanza della tecnologia nell’attuale contesto internazionale. Questo rende fondamentale per la Meloni avere contatti con tali personalità, in quanto possono offrire opportunità di collaborazione strategica.

In particolare, Massolo fa riferimento all’urgenza dell’Europa, e specificamente dell’Italia, di accelerare la propria digitalizzazione per gestire grandi quantità di dati con maggiore efficienza. La necessità di un progresso esponenziale, piuttosto che incrementale, giustifica il cercare alleanze con colossi tecnologici. Questi contatti, sostiene Massolo, rivestono una maggiore importanza nell’eventualità di un ritorno al potere di Trump, il quale potrebbe attuare un approccio pragmatico e opportunistico, piuttosto che ideologico.

Secondo Massolo, stabilire relazioni con figure come Musk e Fink rafforza la posizione dell’Italia nel contesto internazionale. Investire nella tecnologia e nell’industria non solo migliorerebbe la competitività del Paese, ma comporterebbe anche vantaggi in un sistema globale sempre più interconnesso e strategico. In sintesi, le interazioni della Meloni con leaders come Musk rappresentano una raffinata opportunità per collocare l’Italia in una posizione di forza, facilitando un’accelerazione nella digitalizzazione e nello sviluppo industriale, cruciali per affrontare le sfide future, soprattutto in un clima politico favorevole a trattative pragmatiche.