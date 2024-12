MASSIVE ATTACK in Concerto a Milano e Gorizia per GO!2025: Dettagli e Biglietti

I Massive Attack hanno annunciato due concerti in Italia per l’estate 2025. Le date sono mercoledì 18 giugno a Milano, presso l’Unaltrofestival al Parco della Musica, e martedì 24 giugno a Gorizia, alla Casa Rossa Arena. La band, composta da Robert “3D” Del Naja e Grant “Daddy G” Marshall, ritorna nel paese dopo il successo riscosso nel 2024 in Piazza Sordello a Mantova. I Massive Attack, pionieri del trip hop e icone della musica mondiale, porteranno il loro straordinario show in Italia, promettendo un’esperienza indimenticabile per i fan. Il concerto del 24 giugno a Gorizia rappresenterà l’unica esibizione del gruppo nel Nordest d’Italia e sarà organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Gect.

Le vendite dei biglietti inizieranno alle ore 10:00 di venerdì 13 dicembre, e saranno disponibili attraverso il sito Ticketone. La possibilità di acquistare i biglietti per i due eventi è particolarmente attesa dai fan italiani, che cercano di partecipare a un concerto di tale rilevanza. I Massive Attack sono noti per il loro stile unico e innovativo, che ha influenzato generazioni di artisti e musicisti. Le loro performance dal vivo sono celebri per la loro intensità e l’atmosfera suggestiva, rendendoli un evento imperdibile per gli amanti della musica.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito web ufficiale di Massive Attack o il loro profilo Instagram. La band ha mantenuto un forte seguito di fan in tutto il mondo, e questi concerti in Italia rappresentano un’opportunità per riunirsi e celebrare la musica che ha catturato i cuori di molte persone nel corso degli anni. Milano e Gorizia non solo ospiteranno performance straordinarie, ma si preparano anche a diventare luoghi di incontro per i cultori del trip hop. Pertanto, i fan sono incoraggiati a non perdere l’occasione di assistere a queste serate straordinarie che promettono di rivivere la magia musicale dei Massive Attack.