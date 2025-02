MASSIMO ZAMBONI “P.P.P. Profezia e Predizione del Presente” – Il Racconto dell’Album

“P.P.P. Profezia è Predire il Presente” è il nuovo album di Massimo Zamboni, un’opera più che un semplice disco, che si propone come un viaggio musicale attraverso il pensiero di Pier Paolo Pasolini, nel cinquantesimo anniversario della sua morte. L’album, nato da un progetto di reading-concerto, propone tredici tracce che alternano canzoni e letture, riflettendo sul dolore civico e le trasformazioni drammatiche dell’Italia.

Il disco inizia con “E jo çanti”, una tradizionale villotta friulana, e prosegue con “La rabbia e l’hashish”, espressione dello sgomento per la situazione attuale. Altre tracce trattano temi di insurrezione e appartenza, come “Canto degli sciagurati” e “Ora ancora”. L’album presenta anche l’inno della rivoluzione portoghese, “Grandola vila morena”.“Vorremmo esserci” esprime il bisogno di partecipare attivamente alla costruzione del futuro, mentre “Sorella Sconfitta” riflette sul valore della sconfitta come elemento di umanità.

“Fermamente collettivamente” richiama il concetto di comunità e condivisione, mentre “Cantico cristiano” si ispira alle tematiche religiose di Pasolini. La fusione di canzoni di Giovanna Marini culmina con “Tu muori”, un brano che rappresenta una riflessione sulla perdita di Pasolini, prima che l’album si concluda con “Persona non grata”, che riprende l’ultimo avvertimento di Pasolini sulla solitudine e il pericolo. Presentato in un formato speciale, l’album include un libretto di 32 pagine e offre anche l’ascolto in streaming.