Massimo Stano ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie alla 20 km di marcia. Sul podio, dietro di lui, due giapponesi.

Questa per il team italiano è la settima medaglia d’oro nonché la trentaquattresima totale. Nella giornata di oggi sono stati vinti anche due bronzi (uno su ciclismo su pista da Elia Viviani, uno nei 10 km in acque aperte da Gregorio Paltrinieri) ed un argento (conquistato da Manfredi Rizza nella disciplina della canoa sprint).

CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! 🥇🇮🇹 Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yamanishi e regala il settimo oro all'Italia a Tokyo 2020

In corsa per il podio (ma per la medaglia di bronzo) anche Frank Chamizo nella categoria lotta libera 74 kg.

Peccato Frank! 🙁🤼‍♂️ Chamizo perde 9-7 contro il bielorusso Kadzimahamedaŭ. Testa a domani, quando si giocherà la medaglia di bronzo alle 12:30 🥉🇮🇹📅

Quella di Massimo Stano è la terza medaglia d’oro nell’atletica conquistata a Tokyo (dopo la corsa di Marcell Jacobs ed il salto in alto di Gianmarco Tamberi). E’ stato così eguagliato il record delle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984.