Dal fantastico successo di Eugene, in Oregon, a un meritato 30 in Istituzioni di Diritto Pubblico all’Università Link Campus di Roma in meno di tre giorni. Massimo Stano, olimpionico a Sapporo e unico oro della spedizione azzurra ai mondiali di atletica leggera 2022, è riuscito in una nuova impresa: ha trionfato domenica scorsa nella 35 km di marcia, con tanto di record italiano, e poi si è imbarcato su un volo per Roma, tenendo sempre i libri in mano, per sostenere il difficile esame del corso di laurea in Scienza della Politica e dei Rapporti Internazionali. Nonostante il jet lag e l’arrivo in Italia soltanto da qualche ora, l’atleta ha portato a casa un altro traguardo, questa volta accademico, superando brillantemente l’esame.

“In passato – confessa – non avrei mai pensato di poter riuscire a coniugare lo sport e lo studio. Frequentare l’Università e impegnarmi a studiare mi hanno aiutato a distrarmi e a non focalizzarmi soltanto sulle gare”. Dopo il successo in Oregon la corsa di Massimo però non si arresta: il suo prossimo obiettivo sono gli Europei di atletica di Monaco che lo vedranno in gara il prossimo 20 agosto.