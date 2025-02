Massimo Sestini: La lotta per la vita nel lago ghiacciato

Il fotografo Massimo Sestini ha vissuto un’esperienza drammatica mentre si trovava nel lago ghiacciato di Lavarone, in Trentino, per un addestramento subacqueo. Durante l’immersione, ha subito un blocco della glottide, un evento raro che gli ha impedito di respirare. Inizialmente, Sestini ha pensato che il problema fosse legato all’erogatore di ossigeno, ma dopo il cambio non ha ottenuto alcun miglioramento. A quel punto ha iniziato a inghiottire acqua, ma fortunatamente un sommozzatore ha subito riconosciuto la situazione critica e lo ha tirato fuori dall’acqua.

In meno di trenta secondi, Sestini è stato estratto dall’iceberg e ha iniziato a sputare acqua e sangue. Giuseppe Simeoni, capo del primo nucleo sub, ha effettuato un doppio massaggio cardiaco per salvarlo. Una volta trasportato sull’elicottero di soccorso, Sestini ha rifiutato il ricovero in ospedale finché un medico gli ha riferito che rischiava la vita. Dopo essersi ripreso, ha affrontato il rischio di una polmonite a causa dell’acqua ghiacciata nei polmoni.

Sestini ha attribuito la sua sopravvivenza all’efficienza dei soccorsi immediati e ha elogiato l’organizzazione della sanità del Trentino, esprimendo gratitudine nei confronti delle persone che hanno contribuito a salvarlo. Questa vicenda, segnata da un grave pericolo, si è conclusa positivamente per il fotografo, che è ora in fase di recupero dopo l’incidente.