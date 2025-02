Massimo Segre sotto accusa: bancarotta e scandalo Seymandi turbinano la carriera del banchiere

Il finanziere Massimo Segre è attualmente indagato per bancarotta e truffa ai danni dello Stato, in relazione al salvataggio dell’azienda Thesan Savio. L’inchiesta si concentra su un finanziamento regionale di 2 milioni ottenuto nel 2022, destinato a sostenere il rilancio dell’azienda, attiva nel settore dei componenti per serramenti. Segre è stato presidente della Thesan Savio dal 2018 al 2020 e si è fatto garante per il risanamento finanziario. Nell’inchiesta è coinvolto anche l’ex amministratore delegato, Aimone Balbo di Vinadio. Al contempo, è in corso un contenzioso al Tar, dove Finpiemonte ha richiesto la restituzione del finanziamento, mentre l’azienda ha fatto ricorso.

Segre è noto anche per la sua controversa relazione con Cristina Seymandi, culminata in un video-denuncia pubblicato sui social in cui la lasciò il giorno stesso del matrimonio. I due stavano per sposarsi dopo vari rinvii, ma durante la cerimonia Segre sorprese gli invitati con un discorso inaspettato, accusando Seymandi di tradimenti e bugie e manifestando la volontà di “regalarle la libertà di amare” un altro uomo. Questo gesto lasciò molti invitati sconvolti e segnò l’inizio di una serie di controversie legali, tra cui una recente richiesta di archiviazione da parte della Procura di Torino in merito agli insulti ricevuti da Seymandi online.