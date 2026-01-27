11.6 C
Roma
martedì – 27 Gennaio 2026
Attualità

Massimo Ranieri torna al Teatro Augusteo

Da stranotizie
Massimo Ranieri torna al Teatro Augusteo

Massimo Ranieri torna al Teatro Augusteo e conquista il pubblico con i suoi grandi classici. Il suo repertorio include canzoni come “La voce del silenzio”, “Se bruciasse la città”, “Perdere l’amore”, “Erba di casa mia” e brani più recenti come “Tra le mani un cuore”. Ranieri afferma di amare il suo mestiere e di non stancarsi mai di cantare.

Dopo più di 800 repliche di “Sogno e son desto”, il nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare” ha già superato le 250 serate in tour. Lo spettacolo, ideato con Edoardo Falcone, propone un racconto in musica e parole, con brevi monologhi che restituiscono incontri e frammenti di vita. Non mancano omaggi a Strehler, alla canzone napoletana e un tributo all’amico Aznavour con una interpretazione di “Quel che si dice”.

Ranieri confida che appena finirà la tournée vorrebbe tornare in teatro, una cosa che gli sta molto a cuore, e vorrebbe riprendere con un autore napoletano. Il suo spettacolo è un mix di energia e sentimento che non smette di sognare. Con un’orchestra di nove musicisti, Ranieri spazia tra i generi e danza elegante tra numerosi cambi d’abito.

Articolo precedente
Daredevil: Rinascita Stagione 2 su Disney+
Articolo successivo
Olimpiadi Milano-Cortina
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.