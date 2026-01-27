Massimo Ranieri torna al Teatro Augusteo e conquista il pubblico con i suoi grandi classici. Il suo repertorio include canzoni come “La voce del silenzio”, “Se bruciasse la città”, “Perdere l’amore”, “Erba di casa mia” e brani più recenti come “Tra le mani un cuore”. Ranieri afferma di amare il suo mestiere e di non stancarsi mai di cantare.

Dopo più di 800 repliche di “Sogno e son desto”, il nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare” ha già superato le 250 serate in tour. Lo spettacolo, ideato con Edoardo Falcone, propone un racconto in musica e parole, con brevi monologhi che restituiscono incontri e frammenti di vita. Non mancano omaggi a Strehler, alla canzone napoletana e un tributo all’amico Aznavour con una interpretazione di “Quel che si dice”.

Ranieri confida che appena finirà la tournée vorrebbe tornare in teatro, una cosa che gli sta molto a cuore, e vorrebbe riprendere con un autore napoletano. Il suo spettacolo è un mix di energia e sentimento che non smette di sognare. Con un’orchestra di nove musicisti, Ranieri spazia tra i generi e danza elegante tra numerosi cambi d’abito.