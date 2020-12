“Io non volevo tornare in tv, soprattutto dopo che l’estate dell’anno scorso erano andate in onda ben 10 puntate in replica di ‘Sogno e son desto’. Ma Franco Di Mare è napoletano come me, mi ha detto che ci teneva a fare una cosa con me. E pensando che su Rai3 non avrei fatto il varietà ma una cosa nuova mi sono attizzato. Così è nato uno show che certo è uno spettacolo di canzoni ma anche un talk, un ‘confessorio’, con chiacchierate confidenziali, intime con tanti colleghi”. Massimo Ranieri parla così di ‘Qui e Adesso’, lo show che debutta domani in prima serata sulla terza rete Rai, dopo essere stato rimandato di una settimana per dare spazio al doc su Maradona, dopo la scomparsa del grande calciatore che ha “distrutto” lo stesso Ranieri. “Con Di Mare abbiamo subito concordato sul fare un passo indietro per lasciare spazio al ricordo di questo grande genio“, dice Ranieri.

Fonte