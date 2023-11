Massimo Lopez contro il titolo di giornale che lo definisce “etero”

Massimo Lopez qualche ora fa ha condiviso su Instagram lo screen di un titolo di una sua intervista per il settimanale Oggi. “Sono un etero single, ma non mi piace essere solo“. Frase che l’attore ha contestato apertamente sostituendo il termine ‘ETERO’ col termine ‘UOMO’.

“Care amiche e cari amici, molti di voi mi conoscono e mi seguono da anni, e sapete come alcune parole non mi appartengono, né tantomeno le condivido” – ha esordito l’attore – Oggi mi trovo qui a dover scrivere queste righe e a scusarmi con tutti voi, per una dichiarazione che non ho mai rilasciato: “etero single” è un linguaggio che non mi appartiene, non fa parte di me, non fa parte del mio modo di pensare. Questa frase nasce da un’interpretazione del tutto fantasiosa delle mie parole da parte della giornalista, durante un’intervista in cui non ho mai utilizzato la parola “etero”.