Massimo Gramellini critica Emis Killa per la rinuncia a Sanremo: ‘Meglio di ‘vederti morta”

In un recente editoriale, Massimo Gramellini ha critico Emis Killa, il rapper che ha deciso di ritirarsi dal Festival di Sanremo. Gramellini si interroga sulla motivazione che ha spinto l’artista a partecipare a una competizione così importante e storica per la musica italiana. Sottolinea come la scelta di iniziare il percorso verso il festival possa essere stata influenzata più dalla voglia di visibilità che da una vera e propria ambizione artistica. Il giornalista mette in evidenza il contrasto tra l’immagine del rapper e i valori tradizionali della kermesse, suggerendo che la presenza di alcuni artisti possa distorcere il significato stesso di Sanremo.

Gramellini invita a riflettere sulla crisi di autenticità nel panorama musicale contemporaneo, dove spesso il successo sembra essere legato più a strategie di marketing che a contenuti genuini. La critica si estende anche all’idea di competizione, che nel contesto di Sanremo dovrebbe stimolare la creatività e la qualità musicale, mentre invece sembra anche diventare un palcoscenico per esibizioni talvolta superficiali. La decisione di Emis Killa di ritirarsi viene interpretata come una presa di coscienza di questo contesto, dove le vere motivazioni artistiche vengono messe in secondo piano rispetto all’aspetto mediatico.

In definitiva, l’editoriale di Gramellini solleva interrogativi sulla direzione che sta prendendo la musica italiana e su come alcuni artisti, come Emis Killa, si trovino a dover fare i conti con una realtà che talvolta sembra lontana dalla sostanza e dall’autenticità del loro percorso musicale.