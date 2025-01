Massimo Giletti Torna in Rai e Accoglie l’Ex Alessandra Moretti, Europarlamentare del PD

Massimo Giletti torna su Rai 3 con il programma “Lo Stato delle Cose” dopo la pausa natalizia, affrontando temi politici e sociali attuali. Tra gli ospiti ci saranno Michele Santoro, Andrea Delmastro, Ilaria Cucchi e l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, ex compagna di Giletti. Nella puntata del 13 gennaio, il dibattito si concentrerà su questioni rilevanti come il caso Ramy Elgaml a Milano.

La presenza di Alessandra Moretti suscita particolare interesse, poiché la loro relazione, che risale a circa dieci anni fa, è stata recentemente raccontata dalla stessa Moretti. Dopo un matrimonio da cui sono nati i suoi figli Guido e Margherita, Moretti, già attiva in politica come vice sindaco di Vicenza, ha intrapreso una relazione con Giletti, il cui legame è descritto come “importante e sincero”, ma anche tormentato. Moretti ha descritto Giletti come un corteggiatore “insistente” e premuroso; tuttavia, la relazione è terminata, in parte a causa della pressione mediatica e di interferenze familiari.

Alessandra Moretti, avvocata ed esponente politica vicentina del 1973, ha avviato la sua carriera come consigliera comunale e vicesindaca di Vicenza. È diventata deputata nel 2013, promuovendo il “divorzio breve”, e l’anno successivo è stata eletta europarlamentare, con una pausa per candidarsi alla presidenza del Veneto nel 2015. Rieletta nel 2024 con oltre 82mila voti, è impegnata su temi legati alla salute, all’ambiente e ai diritti.

Durante la sua carriera ha affrontato diverse controversie, come nel 2015 quando si definì “ladylike”, suscitando critiche per i suoi commenti su Rosy Bindi. Nel 2016, è stata accusata di assenteismo in consiglio regionale e di aver viaggiato in India durante un presunto periodo di malattia, il che le costò le dimissioni da capogruppo Pd. Nel 2019, ha suscitato dibattito riguardo a una proposta di utilizzo di tendine nei cimiteri per coprire simboli religiosi durante cerimonie laiche.

Giletti, nel frattempo, ha rivelato di possedere un video compromettente riguardante un giocatore di fama, il cui contenuto potrebbe generare polemiche nel mondo del calcio.