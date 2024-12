Massimo Giletti: la risposta di Sofia Goggia al gossip sul flirt

Sofia Goggia ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera” in cui smentisce di avere una relazione con il conduttore Massimo Giletti, a dispetto delle speculazioni che erano circolate in precedenza. Le voci su un possibile flirt tra i due erano iniziate a circolare dopo alcune fotografie che li ritraevano insieme, prima in un agriturismo e poi in piscina a Roma. Anche le dichiarazioni ambigue di Giletti in varie interviste avevano alimentato queste indiscrezioni.

Giletti, parlando nello show “Belve”, aveva eluso il nome ma molti avevano interpretato le sue parole come un riferimento alla Goggia. In un’intervista successiva al settimanale Gente, Giletti aveva accennato a una persona speciale nella sua vita, lasciando intendere che la sua situazione sentimentale era cambiata. Nonostante ciò, Sofia, ritornando sulle piste dopo un infortunio, ha chiarito la sua posizione, affermando che “l’amore? Nessuno”, sottolineando di avere l’amore della sua Nazione. Questa dichiarazione segna una netta smentita delle voci riguardanti un presunto legame affettivo con Giletti.

La campionessa, in questa intervista, non si è limitata a parlare della sua carriera e del suo ritorno nello sport, ma ha anche affrontato questioni più personali, tra cui il suo infortunio e le emozioni collegate ad esso. Ha rivelato che più di una volta aveva contemplato l’idea di non tornare più a competere, esprimendo il suo disappunto per un comunicato della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) che la definiva “più forte”. Goggia ha detto di aver vissuto venti giorni di blackout, e parlando delle conseguenze dell’incidente, è apparsa visibilmente emotiva.

L’intervista ha confermato che le voci su una relazione con Giletti sono infondate o, se in passato avevano qualche fondamento, ora sono del tutto terminate. La risposta di Sofia, che si concentra sul suo amore per gli sport e sul supporto che riceve dal pubblico, rappresenta una chiara smentita alle insinuazioni sul suo rapporto con Giletti, mostrando la sua determinazione a mantenere la sua vita privata separata dalla sua carriera professionale.