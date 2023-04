Massimo Giletti, ecco cosa c’è dietro la sospensione di Non è L’Arena

Oggi come un fulmine a ciel sereno La7 ha annunciato la sospensione immediata del programma Non è L’Arena. La trasmissione di Massimo Giletti non andrà in onda a partire già da questa domenica. Ma cosa c’è dietro a questa chiusura? Secondo quanto riporta l’Ansa il direttore di rete e Giletti avrebbero opinioni contrastanti sulla direzione presa da alcune puntate (in particolare quelle dedicate alla mafia), ma ci sono anche le indiscrezioni che vorrebbero Massimo vicino ad un ritorno in Rai adesso che è cambiato il governo. L’Ansa parla anche di ‘raccolta pubblicitaria non soddisfacente’ per il programma di Giletti.

“Dietro la sospensione di Non è L’Arena ci sarebbe una disparità di vedute tra il conduttore e il direttore di rete Andrea Salerno sul taglio del programma, in particolare sulle puntate dedicate alla mafia e alla partecipazione di Salvatore Baiardo, l’ex tuttofare dei fratelli Graviano. Anche le voci, circolate nelle ultime settimane, su un possibile passaggio di Giletti alla Rai a trazione centrodestra, avrebbero contribuito alla decisione di chiudere il talk della domenica sera. Problemi sarebbero nati anche in relazione alla non soddisfacente raccolta pubblicitaria del programma”.

Cairo chiude #Nonèlarena. La causa? Divergenze tra Massimo Giletti e il direttore di La7 e, secondo l’Ansa, “i problemi sarebbero nati anche in relazione alla non soddisfacente raccolta pubblicitaria del programma”. #Giletti pic.twitter.com/yVyq9yU4hB — Francesco Canino (@fraversion) April 13, 2023

Massimo Giletti sul suo addio alla Rai e su un possibile ritorno.

Qualche mese fa Giletti è stato intervistato da Francesca Fagnani a Belve. Il noto conduttore ha parlato del suo addio alla Rai e anche delle voci che lo vorrebbero vicino ad un comeback sulla tv pubblica.

“Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone. Il mandante è politico, non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni e poi non lo dirò in tv. Non mi va di dire chi c’è dietro e si capisce benissimo. Un mio ritorno? Il denaro non è mai stato importante, l’importante è la libertà. Essere liberi è la cosa fondamentale”.