Massimo Giletti e il video controverso di un calciatore di Inter o Milan che aggredisce una ragazza

Massimo Giletti ha recentemente annunciato di possedere un video che potrebbe compromettere un famoso calciatore del Milan o dell’Inter. Durante la trasmissione “Lo stato delle cose” su Rai Tre, Giletti ha rivelato che il video ritrae un noto calciatore che aggredisce una ragazza in un privé di un famoso locale milanese. Tuttavia, non ha divulgato il nome del giocatore, limitandosi a dire che è molto famoso e si trovava in uno stato di confusione al momento dell’incidente.

Alla fine di un episodio della sua trasmissione, Giletti ha accennato alla questione, che prevedibilmente verrà approfondita nei prossimi appuntamenti. Ha raccontato di aver visionato un video che mostra l’aggressione, ma ha scelto di non mostrarlo subito poiché ci sono verifiche da fare. Un filmato, girato da un’inviata della sua redazione, tentava di far parlare un responsabile del locale in cui si sarebbe verificato l’episodio. Giletti ha fornito alcuni dettagli sul contenuto del video, descrivendo come il calciatore colpisse la giovane, facendola cadere su un tavolo. Dopo il primo colpo, il calciatore, in evidente stato di alterazione, avrebbe tentato di colpirla nuovamente, per poi danneggiare un muro e compiere ulteriori atti vandalici.

Giletti ha sottolineato l’importanza di non ignorare la gravità di tali comportamenti, facendo riferimento all’iniziativa della Lega Serie A, che aveva coinvolto i giocatori in una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, durante la quale i calciatori avevano indossato un simbolo rosso sulla guancia. A seguito delle dichiarazioni di Giletti, sui social è nato un dibattito su chi potesse essere il calciatore coinvolto.

L’attenzione su questa vicenda sembrerebbe destinata a crescere, con Giletti che ha promesso di continuare a lavorare per mostrare al pubblico tali immagini pesanti, dopo aver completato le necessarie indagini. Solo il conduttore potrà eventualmente chiarire l’accaduto, una volta effettuate tutte le verifiche richieste da un caso di tale portata.