“Alla politica, a Roma, serve in fondo un grande progetto. Grandi idee, grandi sogni, grandi speranze”. Parla così l’attore Massimo Ghini in un’intervista a ‘Sette’, dicendosi “molto orgoglioso” di quello che è riuscito a innescare dopo avere annunciato provocatoriamente in un’intervista all’Adnkronos di fine maggio scorso di essere pronto a candidarsi a sindaco di Roma. “Era una battuta ma neanche troppo”, dice Ghini, che definisce “democristiana” la sindaca Virginia Raggi. “Io, se facessi una campagna elettorale, della Raggi non parlerei neanche – spiega l’attore – Tanto quello che ha fatto è sotto gli occhi di tutti, inutile pure ripeterlo. Lo sa dove sta lo stile democristiano? Nelle piccole cose, che il mio occhio allenato alla politica è in grado ancora di scovare. Qualche strada che iniziano ad asfaltare all’improvviso, i bidoni della spazzatura che per magia sono un po’ più puliti… Il tutto, guarda caso, quando manca poco alle elezioni. Vecchio stile democristiano”.

