Massimo Ferrero: La Storia d’Amore con Manuela Ramunni

Massimo Ferrero sarà ospite nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani, durante il quale parlerà della sua carriera, delle sue controversie legali e della vita privata. Ferrero, classe 1951, ha avuto tre mogli: Paola, madre delle sue figlie Vanessa e Michela; Laura Sini, madre di Emma; e Manuela Ramunni, conosciuta come ‘Lady Ferrero’, con cui ha avuto due figli, Rocco e Oscar. Manuela è più giovane di lui di 24 anni e i due si sono conosciuti al matrimonio di Luca Argentero, presentati da Simona Izzo. In un’intervista, Manuela ha raccontato del corteggiamento di Ferrero, descritto come persistente.

Ferrero, noto nel mondo dello spettacolo come "Er viperetta", ha attraversato diverse problematiche legali. Nel dicembre 2021 è stato arrestato per presunti reati societari e bancarotta fraudolenta, coinvolto in un’inchiesta per il fallimento di quattro società operanti nei settori alberghiero e cinematografico. Tuttavia, nel 2024, la procura ha chiesto l’archiviazione delle accuse contro di lui, sua figlia Vanessa e suo nipote Giorgio, ritenendo che non ci fossero elementi sufficienti per procedere.

La sua precedente apparizione a Belve nel 2022 si era conclusa in modo conflittuale, con un acceso scontro verbale con Fagnani riguardo alle sue posizioni politiche. Ferrero aveva chiesto modifiche al montaggio dell’intervista, rifiutando di firmare la liberatoria a causa del diniego della conduttrice.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it