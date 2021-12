Massimo Ferrero è finito in carcere a San Vittore dopo essere stato arrestato dalla Guardia di Finanza per reati societari e bancarotta fraudolenta.

L’ex Presidente della Sampdoria (si è dimesso proprio il giorno stesso dell’arresto), nel corso delle scorse ore ha rilasciato una lunga intervista a Il Secolo XIX dove ha involontariamente fatto uno spoiler sulla nuova edizione di Pechino Express. La prima che andrà in onda su Sky con il nome Pekin Express (e che è stata registrata questa estate).

“Ero qui a Milano per comprare il nuovo allenatore della Sampdoria, invece, alle 7 di mattina, sono venuti ad arrestarmi”. – Ha dichiarato Massimo Ferrero, che ha poi aggiunto – “Dicono che potrei fuggire: è una follia, dove potrei andare? ​Se volevo, potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express. Non mi hanno mandato agli arresti domiciliari perché ritenevano che non era una misura adeguata. Ma se ho la Digos che mi segue da tempo e mi mettevano il braccialetto elettronico agli arresti domiciliari, come potevo scappare?”.

Proprio quella frase ha fatto molto rumore, in che senso “quando stavo girando le puntate di Pechino Express”? Nel cast ufficiale della nuova edizione di Pechino Express il nome dell’ex Presidente della Sampdoria non è presente. Che sia entrato in corsa o che magari abbia registrato qualche puntata da guest star?

“Sto bene, adesso sto bene, anche se sono in carcere” – ha continuato Ferrero – “Ieri mi sono arrabbiato con i finanzieri che non mi hanno concesso di essere trasferito nella mia casa romana per assistere alla perquisizione e mi è uscito un fiotto di sangue dal naso, ho avuto un picco di pressione”.

Pechino Express 2022: il cast completo

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara – “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini – “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti – “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale – “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone – “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes – “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi – “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – “Mamma e Figlia”