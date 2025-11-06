Massimo Dapporto: tra arte e famiglia nel panorama italiano

Massimo Dapporto è un attore milanese, nato da una famiglia legata al mondo dello spettacolo. Suo padre, Carlo Dapporto, noto attore, lo avvicinò alla recitazione fin da piccolo, portandolo a teatro e facendolo assistere alle prove. Dopo aver studiato all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvia d’Amico, scoprì di avere una sorellastra, Giancarla, che il padre aveva tenuto segreta.

Nel 1971, Massimo si sposò con Stefania Longo, una donna non del mondo dello spettacolo, con cui ha avuto un figlio, Davide, nel 1972. Davide si laureò in Lettere moderne ma decise di intraprendere la carriera nello spettacolo come regista e sceneggiatore. Padre e figlio collaborarono nella serie “Distretto di polizia”, dove Massimo optò per non dare consigli, riconoscendo il buon gusto del figlio e valorizzando il loro rapporto professionale.

Massimo ha rivelato di aver scelto di lavorare come attore senza l’appoggio della sua famiglia per dimostrare le sue capacità. Suo padre, inizialmente scettico, si ricredette, riconoscendo il buono stato del rapporto tra Massimo e il pubblico. Reflecting sul loro legame, Massimo ha condiviso che Carlo gli disse di continuare perché aveva fiducia nel suo talento. Dopo aver completato gli studi nell’Accademia, Massimo tornò a Milano per lavorare con la Rai e debuttò in teatro con “Le farfalle sono libere”, iniziando così la sua carriera artistica.