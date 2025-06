Massimo Bossetti: l’intervista che mette a nudo la verità

Questa sera debutta su Belve Crime l’intervista condotta da Francesca Fagnani con personaggi legati a casi di cronaca nera. Ospiti della prima puntata saranno Mario Maccione, ex bestia di Satana, Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia che ha contribuito a incastrare la banda della Uno Bianca, e Massimo Bossetti, oggetto di attesa e polemiche.

Bossetti si è sempre dichiarato innocente riguardo al caso della morte di Yara Gambirasio. Durante l’intervista, la Fagnani ha presentato i risultati delle analisi del DNA, evidenziando la presenza del suo profilo genetico sugli oggetti della ragazza. Bossetti ha replicato definendo la situazione “assurda” e “anomalo”, tuttavia la conduttrice ha continuato a sottolineare l’importanza delle evidenze scientifiche.

La Fagnani ha ribadito che il DNA nucleare è quello che stabilisce l’identità delle persone e ha chiesto direttamente come il DNA di Bossetti sia arrivato sugli slip di Yara. L’intervistato non ha fornito una spiegazione, ammettendo di volere anch’egli chiarimenti in merito.

La puntata di Belve Crime è programmata per le 21:30, dove sarà possibile seguire l’intervista completa.

Fonte: www.biccy.it