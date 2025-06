Massimo Bossetti: La sua verità dopo 11 anni di carcere

A undici anni dall’arresto per l’omicidio di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti ha rilasciato un’intervista dal carcere di Bollate a Francesca Fagnani, andata in onda su “Belve Crime”. Nel 2018, la Cassazione ha confermato la sua condanna all’ergastolo, ma Bossetti continua a dichiararsi innocente: “Sopravvivo all’ingiustizia quotidiana”, ha affermato. Riconosce di portare l’etichetta di “mostro” che lo accompagnerà per sempre, ma ribadisce di non sentirsi colpevole.

I genitori di Yara, al momento dell’arresto di Bossetti, avevano espresso un dolore profondo: “La giustizia non è stata fatta”, ha detto Bossetti, sottolineando il loro strazio. Durante l’intervista, ha parlato della vita in carcere, dove riceve lettere di supporto da parte di alcuni cittadini, nonostante la condanna. Bossetti ha raccontato la sua vita matrimoniale, descrivendo il suo matrimonio con Marita Comi come felice fino alla scoperta dei suoi tradimenti, una rivelazione che ha fruttato un tentato suicidio.

Riguardo al giorno dell’arresto, Bossetti ha affermato di essere stato trattato in modo disumano e di non avere ricordi chiari sulle poche ore che precedettero la scomparsa di Yara. Ha anche contestato la presenza del suo DNA sugli indumenti della vittima, definendo la situazione “assurda” e “anomala”.

Infine, Bossetti ha espresso il suo desiderio di giustizia sia per sé che per Yara, affermando di pregare ogni giorno per lei. La sua visione del futuro rimane incerta: “La vita è imprevedibile”, ha concluso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com