Massimo Bossetti, documentario per Netflix su Yara Gambirasio: “Sono innocente”

Condannato all’ergastolo per aver ucciso Yara Gambirasio, Massimo Bossetti – che da sempre si proclama innocente – nei mesi scorsi ha collaborato con Netflix per la realizzazione di un documentario che uscirà il prossimo 16 luglio dal titolo Il Caso Yara – Oltre Ogni Ragionevole Dubbio.

Come da titolo, infatti, l’uomo si è beccato l’ergastolo perché considerato colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio” fra test del dna, macchie di sangue e oggetti sequestrati, ma nonostante questo lui continua a dichiararsi innocente. A intervistare Massimo Bossetti presso il carcere di Bollate sono stati lo scrittore Carlo Gabardini, lo sceneggiatore di Sanpa Gianluca Neri ed Elena Grillone che firma la docuserie.

Il settimanale Oggi, che ha visto in anteprima Il Caso Yara – Oltre Ogni Ragionevole Dubbio, ha scritto che “la sensazione è che volesse raccontare la sua storia dopo averlo sentito fare da altri per anni. E infatti la prima cosa che Bossetti dice a favore di camera, prima di proclamarsi innocente, è: ‘Era da tanto tempo che aspettavo questo momento’”.

Massimo Bossetti, il documentario su Yara

Come si legge sul sito del settimanale Oggi: “Nel corso dell’intervista il muratore di Mapello piange in tre occasioni: parlando della moglie Marita, dei loro figli e dell’ergastolo. Il dolore diventa rabbia quando racconta uno dei tentativi fatti dagli inquirenti per farlo confessare: «Quando ero chiuso in isolamento mi viene a far visita un comandante. Fece portar dentro un foglio bianco, sfila una biro dal taschino e dice: “Dobbiamo arrivare a un compromesso. Lei capisce cosa voglio dire? Vuole vedere la sua famiglia o vuole stare qui in questo buco? La smetta, reagisca e metta giù quello che le dico. Io, Bossetti Massimo mi trovavo lì…”. Ho cominciato a capire cosa voleva farmi, presi il foglio e glielo lanciai addosso. Portarono fuori il tavolo, la sedia e disse: “Tenetelo chiuso per due giorni e non passate col vitto”».

Questa è la seconda opera sul caso di Yara Gambirasio che è presente nel catalogo di Netflix. Nel 2021 è stato caricato anche il film dal titolo Yara e diretto da Marco Tullio Giordana.