Massimo Bossetti a Belve Crime: Verità su Yara Gambirasio

La prima puntata di Belve Crime, condotta da Francesca Fagnani, è andata in onda su Rai 2 il 10 giugno 2025. Ospite principale è stato Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, avvenuto nel novembre 2010. Durante l’intervista, non sono mancati momenti di tensione tra la conduttrice e l’invitato.

Bossetti, 54 anni, è stato condannato nel 2018 dopo che il suo DNA fu trovato sugli slip di Yara. Egli ha messo in discussione l’affidabilità di questa prova, affermando: “Chi lo dice che era il mio il Dna sugli slip di Yara?”. La Fagnani ha chiesto chiarimenti riguardo al comportamento del padre di Yara, che si presentò nei pressi del cantiere di Bossetti, sottolineando la disperazione di un genitore in tali circostanze.

Nonostante la condanna, Bossetti continua a sostenere la propria innocenza, dichiarando di affrontare la situazione con serenità: “Sto bene con me stesso. Mi sento addosso l’etichetta del mostro”.

Yara Gambirasio, tredicenne, scomparve il 26 novembre 2010 e il suo corpo fu trovato tre mesi dopo in un campo. Presentava segni di violenza, ma non risultarono abusi sessuali. Le indagini portarono all’arresto di Bossetti nel giugno 2014, grazie a un profilo di DNA compatibile rinvenuto sugli indumenti della vittima. La condanna è stata confermata in appello e in Cassazione, ma la difesa ha presentato diverse istanze di revisione, tutte respinte.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it