Il lupo perde il pelo ma non il vizio e Massimo Boldi deve saperlo bene dato che a distanza di due anni è tornato ad usare Instagram in modo non usuale per promuovere o cercare di identificare belle ragazze scosciate e provocanti.

Da Taylor ad Eva, il passo è stato breve, ma andiamo per gradi.



Risale a due anni fa, infatti, lo scatto di Taylor Mega in intimo pubblicato da Boldi su Instagram con tanto di commento un po’ equivoco “molto carina riservata e simpatica”, fatto sparire a distanza di un paio di giorni (pare) su richiesta di Flavio Briatore.

Ieri il re dei Cinepanettoni ha pubblicato sempre su Instagram un’altra foto di un’altra bella ragazza giovane e scosciata, con tacchi alti ed occhiali da sole. Il commento questa volta non è una “recensione”, ma una richiesta d’aiuto: “Non ricordo il suo nome, chi lo sa non lo dica a nessuno”.

Contattato da Dagospia per un commento a riguardo, Massimo Boldi ha dichiarato:

“Hai visto che schianto? Me l’hanno presentata ma non mi hanno detto come si chiama. O meglio, si chiama Eva… noi ultra-settantenni abbiamo una marcia in più con le ragazze, basta vedere Briatore e Berlusconi. […] Non meravigliarti se vedete giovani compagne accanto ai miei coetanei. C’è chi grida all’opportunismo, chi allo scandalo, chi si chiede come possa una ragazza stare con un uomo così più grande di lei. Ma chi conosce l’amore, sa che arriva a qualunque età, e nei confronti di persone di qualunque età. Avere un uomo saggio e con molto da raccontare accanto non è così male… […] le mie figlie sanno che non sono pronto a chiudermi in casa”.