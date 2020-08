Polemiche social dopo il messaggio pubblicato da Massimo Boldi che su Facebook si scaglia contro ”i potenti del pianeta” che, secondo l’attore ”vogliono terrorizzare il mondo” e contro le ”mascherine da Pecos Bill” con cui, secondo l’attore, ”i potenti” vogliono tappare la bocca al popolo. ”Stiamo vivendo un mondo che non va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, monti, regioni, stati. Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill”, scrive l’attore.

Fonte