Massimo Boldi e De Sica: storia di un duo comico leggendario

La commedia italiana continua a essere un pilastro del cinema nazionale, capace di affrontare questioni rilevanti attraverso divertimento e ironia. Tra i volti più noti di questo genere spicca Massimo Boldi, attore, produttore e cabarettista, famoso per la sua storica collaborazione con Christian De Sica.
La carriera di Boldi inizia tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80. Il suo esordio avviene con film come “Movie Rush – La febbre del cinema” (1976), in cui un giovane regista lotta contro le difficoltà per realizzare il proprio film. Segue “Il… Belpaese” (1977), dove si racconta la storia di un ex militare immerso nella corruzione degli anni ’70, mentre “Sono fotogenico” (1980) esplora le aspirazioni di un giovane che sogna di diventare attore, mostrando le delusioni del mondo dello spettacolo.
La vera svolta arriva con l’introduzione del celebre duo Boldi-De Sica, a partire da “Vacanze di Natale ’90” (1990), che si svolge in un’ambientazione sciistica e narra le storie di tre coppie. Il successo prosegue con “Vacanze di Natale ’91”, che, sebbene con titoli simili, presenta nuove storie e personaggi, mantenendo il tono comico della serie.
Negli anni successivi, il duo si distingue con titoli come “Merry Christmas” (2001) e “Natale sul Nilo” (2002), dove le disavventure risultano sempre esilaranti. Il picco del loro successo si raggiunge con “Natale a Miami” (2005), uno dei film più amati dai fan.
Dopo una pausa forzata per motivi personali, i due artisti si riuniscono nel 2018 per “Amici come prima”, che celebra il rientro della loro amicizia e collaborazione sul grande schermo.