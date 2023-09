Massimiliano Varrese impugna un coltello al GF e viene ripreso: “Poi pensano che è pericoloso”

Dopo il caso di Marco Bellavia e le squalifiche di un anno fa, l’aria al Grande Fratello è cambiata. I nuovi concorrenti sono stati avvisati, devono evitare l’uso di parolacce, atteggiamenti aggressivi ed eccessi vari. Probabilmente le nuove direttive sono state prese così sul seri dai gieffini, che adesso fanno attenzione anche ad atteggiamenti che nulla hanno di controverso o pericoloso. Oggi infatti Massimiliano Varrese è stato protagonista di un’innocuo sketch, che però è stato percepito come rischioso da una sua coinquilina.

L’attore ha impugnato un grosso coltello da cucina per imitare Ghostface dei film Scream, Rosy Chin però gli ha subito consigliato di riporre via il coltello, per non rischiare un richiamo (che però non è mai arrivato): “Sì mi ricordo Scream. Ma no! Non farlo, secondo me… oggetti pericolosi che facciamo cose. Secondo me, cioè, poi pensano che è pericoloso quindi meglio di no, non farlo più“.

In casa da 12 ore: – non possono tenere in mano un coltello

– non possono dire parolacce

– devono sembrare la famiglia del mulino bianco A quanto è quotato lo strippo di tutti tra 48 ore? #gf #grandefratello pic.twitter.com/8ckW2Vk0SR — Ema ✨KATTIVA ERA✨ (@thank_you_18) September 12, 2023

Lui col coltello in mano che vuole fare uno scherzo. Piersilviooooooo #GF pic.twitter.com/KHkd1K1eJP — ᴜᴛᴏᴘɪᴀ (@ItalyZeitgeist) September 12, 2023

Non la censura su Massimiliano che ripropone la scena di stamattina con il coltello 😭 #GF — 🖤| (@seadatrash) September 12, 2023

