Massimiliano Varrese canta in Svizzera: la reazione del pubblico

Lo scorso maggio Massimiliano Varrese ha pubblicato Clap Clap, un singolo in cui parla anche della sua esperienza al Grande Fratello e lancia delle frecciatine. L’ex gieffino in un recente video su TikTok ha fatto sapere che il pezzo è entrato in una classifica indipendente: “Clap Clap fa un mese dall’uscita e oggi siamo entrati in classifica al 36esimo posto. Top, ma non lo dite a nessuno! Continuate a spellarvela tra le mani, grazie che pazzesco. Che classifica? Ufficiale, quella di tutte le classifiche indipendenti. Io sono entrato in tre classifiche diverse, tra cui per la musica pop al 36esimo posto con Fabrizio Moro, i Negramaro, Ultimo e tanti altri. Per me è un grande onore ed è bellissimo“.

Massimiliano Varrese si esibisce in Svizzera con il nuovo brano.

Sabato scorso l’attore è stato in Svizzera dove si è esibito sul palco dell’Italian Music Festival. Diciamo che il pubblico non era troppo reattivo, forse non conoscevano la hit indipendente Clap Clap? Nel dubbio Massimiliano Varrese ha cercato di fare il possibile per animare la situazione.

“Apritemi il microfono, grazie, ciao. Per me è un onore essere qui. Mi sa che gli italiani sono andati a casa dopo il 2 a 0. Ci siete ancora? E allora fatevi sentire dai su. Adesso voglio cantarvi il mio ultimo singolo che è appena entrato nella classifica della musica indipendente in Italia. Non so se avete visto il Grande Fratello italiano, no? Sì? Gli italiani sì perché mi hanno fermato prima. Questa canzone parla della mia esperienza in questo reality per la mia prima volta nella mia vita. Diciamo che è un po’ un invito a non dare retta al giudizio degli altri e ad avere il coraggio di essere sé stessi e adesso ce l’ascoltiamo”.

#grandefratello in totale non ti hanno filato x niente e x di più alle spalle c’era la partita 😂🤣 pic.twitter.com/Y8e1BJ0joH — GameOver👁️GossipGF (@gameoverrevoema) July 1, 2024

Non voglio infierire, mi viene solo da dire che…